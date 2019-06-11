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СМИ: парламент Канады может ратифицировать договор-замену NAFTA до 21 июня

Речь идет о договоре, который получил название USMCA, отмечает телеканал CTV

ОТТАВА, 11 июня. /ТАСС/. Канадский парламент может до 21 июня ратифицировать новый североамериканский торговый договор, который получил название Соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады (The United States - Mexico - Canada Agreement (USMCA) и придет на смену устаревшему Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом во вторник сообщил телеканал CTV.

Во вторник документ начали рассматривать члены Палаты общин - нижней палаты канадского парламента. Как отмечает телеканал, не исключено, что законопроект может пройти все необходимые процедуры и в Сенате (верхней палате) до 21 июня, когда парламент страны, согласно расписанию, должен уйти на летние каникулы. При этом рассмотрение документа может продлиться и дольше, если парламентарии решат продлить работу весенней сессии. Ранее министр транспорта Канады Марк Гарно сообщил, что Оттава рассчитывает на ратификацию документа этим летом.

В сентябре 2018 года Канада, США и Мексика достигли соглашения о новом торговом договоре. 29 мая премьер-министр Канады Джастин Трюдо представил в парламенте страны законопроект о ратификации USMCA, а 30 мая администрация президента США направила в Конгресс проект заявления о новом торговом договоре, что является первым шагом, необходимым для ратификации этого соглашения. Как сообщил в начале июня вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс во время визита в Оттаву, Белый дом надеется, что Конгресс ратифицирует новый торговый договор этим летом.

Теги
КанадаМексикаСШАТрюдо, ДжастинПенс, Майкл (Майк)
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