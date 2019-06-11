{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Судебный штраф распространяется на досрочное расторжение кредитной страховки

ВС также установил, что страховщик несет ответственность за убытки, которые возникли вследствие несвоевременной выплаты страхового возмещения по договору кредитного страхования

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Судебный штраф по закону о защите прав потребителей (взыскивается с исполнителя услуги в случае удовлетворения требований потребителя судом, составляет 50% от присужденной потребителю суммы) распространяется на отношения между физлицом, заключившим договор добровольного личного страхования одновременно с потребительским кредитным договором, и финансовой организацией. Такая позиция Верховного суда РФ опубликована в его обзоре судебной практики.

Верховный суд привел в пример дело, когда гражданка Д. в судебном порядке расторгала договор присоединения к программе страхования заемщиков банка и пыталась взыскать с банка компенсацию морального вреда и штрафа по закону о защите прав потребителей. Как установил суд, банк отказался прекратить действие страховки досрочно и продолжал списывать со счета Д. плату за страховку. Суд первой инстанции удовлетворил требования истицы, но апелляционная инстанция отменила это решение в части взыскания штрафов и компенсации морального вреда. Верховный суд признал решение апелляционной инстанции вынесенным с нарушением норм права и направил дело на новое апелляционное рассмотрение. Верховный суд установил, что оснований для отказа в компенсации морального вреда и взыскании штрафа не имелось.

Кроме того, Верховный суд опубликовал позицию по ряду других спорных моментов в добровольном личном страховании при оформлении кредита. В частности, Верховный суд установил, что страховщик несет ответственность за убытки, которые возникли вследствие несвоевременной выплаты страхового возмещения по договору кредитного страхования. При этом сообщение заведомо недостоверных сведений о здоровье застрахованного является основанием для отказа в выплате, а также для признания такого договора недействительным, следует из разъяснений суда. Кроме того, при подключении заемщика страхования ему должны сообщить об условиях программы и возможности отказа от нее, установил Верховный суд.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) поддерживает подходы, высказанные Верховным судом в обзоре, сообщила пресс-служба союза со ссылкой на президента ВСС Игоря Юргенса.

Теги
Россия
ПМЭФ-2019
Ростуризм предложил увеличить срок действия электронной визы до 16 дней
Сейчас режим электронной визы действует при въезде в Россию через транспортные узлы Дальнего Востока, на территории Забайкальского края и Республики Бурятия
Читать полностью