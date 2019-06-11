Судебный штраф распространяется на досрочное расторжение кредитной страховки

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Судебный штраф по закону о защите прав потребителей (взыскивается с исполнителя услуги в случае удовлетворения требований потребителя судом, составляет 50% от присужденной потребителю суммы) распространяется на отношения между физлицом, заключившим договор добровольного личного страхования одновременно с потребительским кредитным договором, и финансовой организацией. Такая позиция Верховного суда РФ опубликована в его обзоре судебной практики.

Верховный суд привел в пример дело, когда гражданка Д. в судебном порядке расторгала договор присоединения к программе страхования заемщиков банка и пыталась взыскать с банка компенсацию морального вреда и штрафа по закону о защите прав потребителей. Как установил суд, банк отказался прекратить действие страховки досрочно и продолжал списывать со счета Д. плату за страховку. Суд первой инстанции удовлетворил требования истицы, но апелляционная инстанция отменила это решение в части взыскания штрафов и компенсации морального вреда. Верховный суд признал решение апелляционной инстанции вынесенным с нарушением норм права и направил дело на новое апелляционное рассмотрение. Верховный суд установил, что оснований для отказа в компенсации морального вреда и взыскании штрафа не имелось.

Кроме того, Верховный суд опубликовал позицию по ряду других спорных моментов в добровольном личном страховании при оформлении кредита. В частности, Верховный суд установил, что страховщик несет ответственность за убытки, которые возникли вследствие несвоевременной выплаты страхового возмещения по договору кредитного страхования. При этом сообщение заведомо недостоверных сведений о здоровье застрахованного является основанием для отказа в выплате, а также для признания такого договора недействительным, следует из разъяснений суда. Кроме того, при подключении заемщика страхования ему должны сообщить об условиях программы и возможности отказа от нее, установил Верховный суд.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) поддерживает подходы, высказанные Верховным судом в обзоре, сообщила пресс-служба союза со ссылкой на президента ВСС Игоря Юргенса.