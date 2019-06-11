Ростуризм предложил увеличить срок действия электронной визы до 16 дней

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Ростуризм не исключает, что срок действия электронной визы в будущем может быть увеличен до 16 дней. Об этом сообщила в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Что касается сроков действия электронной визы, то мы исходим из того, что количество дней пребывания в ее рамках будет увеличено с 8 до 14 дней минимум. Возможно, до 16. Во всяком случае, мы с такой инициативой выступили", - сказала Догузова.

Сейчас режим электронной визы действует при въезде в РФ через транспортные узлы Дальнего Востока, на территории Забайкальского края и Республики Бурятия, а с 1 июля этого года он будет запущен в Калининградской области. "Дальнейшее внедрение электронной визы на территории всей страны сейчас находится в стадии финального обсуждения на площадке [межведомственной] рабочей группы. Пока мы исходим из того, что электронная виза с 2021 года может заработать на территории всей страны", - отметила руководитель Ростуризма.

Увеличение сроков действия электронной визы, а также расширение географии ее действия позволит увеличить приток иностранных туристов в Россию, сообщали ранее в ведомстве.

"У нашей страны огромный туристический потенциал, нам, однозначно, есть куда расти. Стратегические цели и задачи, которые мы перед собой ставим, это прежде всего рост дохода от туризма в ВВП страны к 2025 году до 4,8%, а сейчас это 3,8%. А также увеличение экспорта туристических услуг до $15,5 млрд с текущих $8,9 млрд и выход в топ-12 стран по рейтингу UNWTO (Всемирная туристская организация - прим. ТАСС), сейчас мы на 16-м месте", - сообщила Догузова.

По ее словам, чтобы попасть в топ-12 к 2025 году, России, по разным подсчетам, необходимо будет увеличить въездной турпоток примерно в 1,5 раза.