Ростуризм запустит проект про путешествия в соседние регионы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Ростуризм запустит маркетинговый проект про то, как туристам добраться из городов-миллионников в соседние регионы и что там посмотреть. Об этом сообщила в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Сейчас есть такой достаточно модный тренд - это поездки выходного дня, то есть короткие поездки от двух до пяти дней. И мы запускаем пилотный проект в городах-миллионниках, объясняющий, как достаточно быстро, комфортно и удобно доехать до соседней области и провести там уикенд, длинные выходные. Мы начнем с Москвы. Проект будет называться "В трех часах до", - сказала Догузова.

Проект должен помочь жителям страны узнать как можно больше о регионах, соседствующих с теми, где они проживают, чтобы открыть туристические возможности страны прежде всего для россиян.

"Мне бы очень хотелось открыть страну прежде всего для самих россиян. Мне бы хотелось, чтобы как можно больше россиян путешествовало по стране, открывало для себя Россию и все чаще делало выбор в пользу отдыха в соседнем регионе, а не в соседней стране", - отметила руководитель Ростуризма.