{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

AP: Facebook построит солнечную электростанцию в Техасе

Электростанция будет иметь мощность 379 МВт, достаточную для обеспечения электроэнергии 72 тыс. домов

ТАСС, 11 июня. Facebook планирует построить в Западном Техасе солнечную электростанцию, которая станет одним из крупнейших аналогичных проектов в стране и прямой инвестицией техногиганта в возобновляемые источники энергии. Об этом сообщает Associated Press.

Ранее генеральный директор компании Марк Цукерберг сообщил о намерении Facebook реализовать шесть новых проектов, связанных с солнечной энергией, для поддержки своих центров обработки данных. Они охватывают десятки тысяч компьютерных серверов, соединенных с внешним миром оптоволоконными кабелями.

Электростанция в рамках техасского проекта Prospero Solar станет одним из основных поставщиков солнечной энергии - она займет площадь размером около 18 кв. км и будет иметь мощность 379 МВт, достаточную для обеспечения электроэнергии 72 тыс. домов.

Дата-центры Facebook уже являются одними из наиболее энергоэффективных в мире. Компания намерена полностью перевести свои центры обработки данных и офисы на альтернативные источники энергии к 2020 году.

Теги
США
Беглов поставил задачу увеличить срок службы дорожного покрытия в Петербурге с 3 до 12 лет
Отмечается, что сейчас в неудовлетворительном состоянии находится порядка 37% городских трасс
Читать полностью