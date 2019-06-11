В США заявили, что сохранят текущий рост ВВП до конца года вне зависимости от сделки с КНР

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Соединенным Штатам удастся сохранить темп экономического роста на уровне 3% до конца текущего года вне зависимости от того, удастся ли заключить торговое соглашение с Китаем. Об этом заявил во вторник в эфире телеканала CNBC глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу.

"Экономика США очень мощная", - заверил он. "Я считаю, что она находится в весьма хорошем состоянии, и я думаю, что мы сохраним темп в 3% в этом году", - отметил Кудлоу.

"Цифра 3% не зависит от сделки с Китаем, которая может быть заключена на неудовлетворительных условиях для американских экономических интересов", - заявил глава Национального экономического совета Белого дома. "[В США] изменилось следующее: налоги снизились, проведена крупная дерегуляция, доступ в энергетический сектор расширился и различные торговые реформы реализованы", - продолжал Кудлоу.

Министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин в воскресенье в интервью CNBC заверил, что состояние американской экономики по-прежнему является благоприятным и в этом существенно отличается от Европы, Китая и других стран мира. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин высказал мнение, что Соединенные Штаты не смогут избежать замедления экономического роста и повышения уровня инфляции, если продолжат политику повышения тарифов в торговой войне с Китаем.

"Еще несколько сильных шагов с точки зрения увеличения тарифов - и это окончательно разрушит и производственные цепочки и приведет к инфляционным тенденциям в основных странах, торгующих на глобальном рынке. И США точно не избегут сценария замедления роста и увеличения инфляции одновременно (стагфляции). Я думаю, что они не до конца понимают те экономические последствия, к которым такие действия могут привести", - заявил он ТАСС в Цукубе, где в воскресенье проходила встреча министров торговли и цифровой экономики G20.

По мнению министра, странам необходимо договариваться жить по единым правилам, которые устраивают все стороны. "Если этого не произойдет, то, к сожалению, мир разбежится по своим углам", - добавил он.