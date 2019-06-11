Беглов поставил задачу увеличить срок службы дорожного покрытия в Петербурге с 3 до 12 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Срок службы дорожного покрытия в Петербурге необходимо увеличить с 3-5 до 12 лет. Такую задачу профильным ведомствам поставил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во время посещения Дорожно-строительной лаборатории контроля качества СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства".

"С помощью уникального оборудования можно спрогнозировать срок службы дорожного покрытия. Сейчас он составляет 3-5 лет, но его необходимо увеличить до 12 лет. Как отметил глава города, сделать это можно за счет повышения качества битума и оптимизации технологий дорожных работ. Например, при ремонте менять только верхний слой покрытия. Кроме того, город должен сам разрабатывать соответствующие нормативы, делать их более жесткими", - говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой правительства Петербурга.

Контроль за качеством материалов позволит также сэкономить бюджетные средства. Сейчас около 37% петербургских дорог находятся в неудовлетворительном состоянии. Согласно майским указам президента России, к 2024 году таких трасс должно быть не более 15%. Для этого потребуется ежегодное финансирование в размере 13 млрд рублей. Сейчас город тратит на ремонт дорог чуть более 7 млрд в год.