"Малахит" ведет проработки экспортной атомной субмарины по перевозу СПГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Конструкторское бюро "Малахит" выполнило в интересах иностранного заказчика проработки атомной подводной лодки для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщается в отчете компании, опубликованном во вторник на портале раскрытия корпоративной информации.

"В обеспечение переговоров с потенциальным иностранным заказчиком компанией выполнялись проработки по созданию подводного атомного газовоза для перевозки в подводном положении сжиженного природного газа с северных месторождений в восточном направлении", - говорится в документе.

В нем также отмечается, что бюро в 2018 году разработало технический облик типоряда неатомных подводных лодок малого водоизмещения (от 200 т до 1500 т), в том числе, с воздухонезависимой энергетической установкой на базе газотурбинного двигателя замкнутого цикла. Кроме этого, "Малахит" ведет проработки сверхмалых подводных лодок - носителей водолазов типа "Тритон" (водоизмещением до 10 т).

Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения (СПМБМ) "Малахит" на протяжении нескольких десятилетий специализируется на атомных подводных лодках. К разработкам бюро относятся, в частности, первые отечественные атомные субмарины проекта 627(А) "Кит" и строящиеся сейчас многоцелевые подлодки проекта 885(М) "Ясень".