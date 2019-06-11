Представитель Зеленского предложил Медведчуку поставлять газ из РФ через частную компанию

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус предложил лидерам "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрию Бойко и Виктору Медведчука создать частную кампанию, которая заключит договор с "Газпромом" и будет поставлять газ населению Украины.

"На сегодняшний день у нас на Украине работает около 800 трейдеров. Несколько десятков трейдеров активно импортируют газ, поэтому если господин Бойко и господин Медведчук договорились о какой-то цене газа, им надо немедленно эти договоренности положить на бумагу, подписать договор", - сказал он в эфире "112 Украина".

Герус предложил Бойко и Медведчуку "организовать компанию, купить газ у "Газпрома", транспортировать его на Украину и продать конечным потребителям". "Им для этого не нужна ни власть, ни новый президент, ни старый президент, а им надо купить его, привезти на Украину и продать. Мы будем все аплодировать и говорить спасибо", - добавил он.

Медвдечук 7 июня на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что новая власть на Украине должна обеспечить снижение цены газа, заключив контракты на его прямые поставки с "Газпромом". Со своей стороны Миллер подтвердил готовность начать переговоры по поставкам российского газа на Украину по цене на 25% ниже нынешней.

Ранее, 22 марта, в Москве состоялась встреча Юрия Бойко и Виктора Медведчука с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, в которой принял участие председатель правления "Газпрома" . На ней Алексей Миллер отметил "заоблачный уровень" цен на газ на Украине для конечного потребителя и указал, что новый контракт позволил бы снизить стоимость газа примерно на четверть.