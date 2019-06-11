"Известия": объем тары для энергетических напитков могут ограничить 0,5 л

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Производители энергетических напитков готовят документ, согласно которому в 2020 году объем тары для них может быть сокращен до 0,5 л. Об этом газете "Известия" сообщил президент Союза производителей безалкогольных тонизирующих напитков Максим Новиков.

По его словам, сейчас разрабатывается кодекс ответственного производителя. Отмечается, что одно из положений документа предполагает сокращение максимального объема энергетических напитков до 0,5 л с нынешней нормы в 1 л. Кодекс планируется подписать в 2020 году, после чего он будет направлен в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России.

В свою очередь начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин сообщил "Известиям", что поддерживает предложения производителей. Он также подчеркнул, что новые меры могут вводиться добровольно.

Новиков добавил, что одной из главных причин разработки кодекса является все более частое введение ограничительных мер по реализации энергетиков в различных регионах России. Отмечается, что в некоторых местах запрещено продавать тонизирующие напитки несовершеннолетним, а также запрещена их реализация в образовательных, спортивных, медицинских и других учреждениях. Всего подобные меры действуют в 45 регионах РФ, а до конца года ограничения могут быть введены и на федеральном уровне.