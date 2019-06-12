ABC: Uber к 2023 году запустит в Мельбурне воздушное такси

ТАСС, 12 июня. Мельбурн войдет в число трех городов, где американская компания Uber запустит службу воздушного такси, сообщила в среду австралийская телерадиокорпорация ABC.

Ранее сообщалось, что сервис, получивший название Uber Air, начнет в ближайшие годы действовать в американских городах Даллас (штат Техас) и Лос-Анджелес (штат Калифорния). Воздушные такси, согласно задумке, будут представлять собой транспортные средства с системой вертикального взлета и посадки. Они смогут подниматься в воздух при помощи винтов.

Как отмечает ABC, начало коммерческих перевозок с помощью Uber Air в Мельбурне запланировано на 2023 год. При этом первые экспериментальные полеты могут быть начаты в тестовом режиме уже в следующем году.

"Австралийское правительство решило прогрессивно подойти к каршерингу и транспортным технологиям будущего", - приводит телеканал слова Сьюзан Андерсон, регионального менеджера Uber в Австралии. По ее словам, такой подход с учетом географического расположения Мельбурна и рядом демографических факторов делает его "идеальным городом" для запуска сервиса Uber Air.

Uber - популярный онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Эта компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско (штат Калифорния) была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует в более чем 500 городах в почти 80 странах.