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МИД КНР: Пекин будет совместно с Москвой укреплять международную свободную торговлю

Россия придерживается правил справедливой демократической торговой политики, отметил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан

ПЕКИН, 12 июня. /ТАСС/. Китайские власти намерены совместно с Россией содействовать усилению в мире принципов свободной и равноправной международной торговли, сообща выступая против односторонних действий США. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"США постоянно выступают на мировой арене под лозунгами демократии и свободной торговли. Однако по мере усиления других государств американская сторона начинает все чаще создавать всевозможные ограничения, что приводит к трениям и взаимному повышению пошлин. Россия придерживается правил справедливой демократической торговой политики, сохраняя искреннюю позицию в отношении торговых трений Китая и Соединенных Штатов", - отметил он, выступая на регулярном брифинге.

Дипломат напомнил, что и Пекин, и Москва выступают решительно против односторонних санкций Вашингтона. Он подчеркнул, что в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию лидеры двух стран пришли к полному взаимопониманию по данному вопросу, договорившись усиливать стратегический диалог и развивать всеобъемлющее стратегическое партнерство.

"Китай и РФ продолжат содействовать формированию открытой мировой экономики, содействовать укреплению многосторонних механизмов", - подытожил Гэн Шуан.

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СШАРоссияКитайСи Цзиньпин
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