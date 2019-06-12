ЕК: выход Балтии из энергосистемы с РФ и Белоруссией должен пройти без рисков для всех

БРЮССЕЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Выход Латвии, Литвы и Эстонии из энергосистемы с РФ и Белоруссией (БРЭЛЛ) должен осуществляться организованно, без рисков для всех участников, включая Калининград. Как сообщила в среду Еврокомиссия (ЕК), эта тема будет обсуждаться в ходе визита в Москву замглавы ЕК по делам Энергосоюза Мароша Шефчовича 13 июня наряду с подготовкой трехсторонней газовой встречи с Украиной.

"Еврокомиссия полностью поддерживает этот проект, важный для завершения создания единого энергетического рынка ЕС. Еврокомиссия подчеркивает важность выхода в упорядоченном режиме без малейших рисков для Балтийских стран, России, включая Калининград, и Белоруссии", - говорится в заявлении ЕК.

Этот вопрос будет обсуждаться в Москве с министром энергетики России Александром Новаком. Помимо него, Шефчович встретится с вице-премьером и министром финансов РФ Антоном Силуановым и представителями европейского бизнеса в России.

Как заявила во вторник на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анка Падурару, главной темой визита Шефчовича в Москву станет "обсуждение сохранения украинского транзита газа после 2019 года". Она подчеркнула, что для этого Еврокомиссия предлагает в кратчайшие сроки созвать новую трехстороннюю встречу по газу с Россией и Украиной.

Еврокомиссия хочет добиться от России гарантий хотя бы частичного сохранения украинского транзита после истечения контракта в декабре 2019 года. По данным ЕК, газовый транзит дает бюджету Украины до €3 млрд в год.