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Минск готов разместить в 2019 году на рынке РФ облигаций на 10 млрд российских рублей

Министр финансов республики Максим Ермолович отметил, что выход на рынок еврооблигаций потребуется Белоруссии не ранее II полугодия 2020 года

МИНСК, 12 июня. /ТАСС/. Минфин Белоруссии намерен разместить на российком рынке м суверенных облигаций на 10 млрд российских рублей в текущем году. Об этом сообщил в среду министр финансов республики Максим Ермолович.

"Техническая готовность по выходу на рынок у нас есть, есть конкретная двухлетняя программа привлечения. В этом году планируем, что будет размещение примерно на 10 млрд российских рублей", - сказал министр, слова которого приводит агентство БелТА. Он также сообщил, что выход на рынок еврооблигаций потребуется Белоруссии не ранее II полугодия 2020 года. "Переговоры в Лондоне [во время визита правительственной делегации 10-11 июня] показали высокий интерес инвесторов к белорусским еврооблигациям, и фактически у нас есть решение об организации выхода на рынок еврооблигаций", - отметил Ермолович.

Министр напомнил, что главой государства подписан указ, устанавливающий программу заимствований в объеме до $2 млрд, и Минфин может выходит на рынок еврооблигаций, проводить подготовительные мероприятия, выбирать банков-организаторов и проводить размещение. "Мы планируем, что выход на рынок еврооблигаций потребуется не ранее, чем во II полугодии следующего года или начала 2021 года", - сказал министр.

В ноябре 2018 года президент Белоруссии подписал указ о привлечении внешних государственных займов, одобрив привлечение правительством государственных займов в 2018-2020 годах путем эмиссии на внешних финансовых рынках долгосрочных государственных ценных бумаг на сумму, эквивалентную $2 млрд. Ранее Ермолович говорил, что Белоруссия готовится к размещению суверенных облигаций на российских, китайском и других рынках.

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