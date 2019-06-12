Российская делегация начала работу на Всемирном конгрессе торговых палат в Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 июня. /ТАСС/. Представительная делегация торгово-промышленной палаты (ТПП) России во главе с ее президентом Сергеем Катыриным начала работу на открывшемся в среду Всемирном конгрессе торговых палат в Рио-де-Жанейро.

"Сегодня здесь собрались более тысячи делегатов из более чем сотни стран", - сказал на открытии мероприятия президент Конфедерации коммерческих ассоциаций Бразилии Жорже Тейшейра Пинейро. По его мнению, бизнес, по своей сути, способен объединять людей и противостоять изоляционистским и антиглобалистским тенденциям.

На полях мероприятия организована совместная выставочная экспозиция ТПП РФ и правительства Москвы, посвященная презентации российской заявки на проведение Всемирного конгресса торговых палат в российской столице в 2023 году. В целях продвижения данной инициативы глава российской делегации проведет ряд встреч с зарубежными коллегами и руководством международных бизнес-объединений.

Помимо этого, в рамках конгресса будут подведены итоги конкурса в номинации "Лучший нетрадиционный проект". В его финальной части международная электронная площадка деловых предложений "Бизнес-маркет" московской ТПП будет соперничать с конкурентами из Австралии, Бразилии, Катара и Турции.

Всемирная федерация торговых палат (ВФТП) с периодичностью раз в два года проводит всемирные конгрессы торговых палат поочередно на всех континентах мира. Мероприятие является наиболее масштабным и престижным международным форумом по линии торговых палат, в котором принимают участие делегации более чем из 100 стран мира, видные политические деятели, руководители ведущих международных экономических организаций, лидеры мирового бизнеса. За право провести конгресс 2023 года с Москвой поборются Белфаст и Женева. Очередной Генсовет ВФТП пройдет в Москве 10-12 сентября 2019 года.