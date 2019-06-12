Премьер Украины после встречи с горняками поручил закупать уголь у государственных шахт

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил главе Минэнерго и руководству Фонда госимущества Украины (ФГИУ) разблокировать закупки угля у государственных шахт, чтобы решить вопрос выплаты задолженности по зарплате горняков.

"Уголь, который производят шахты государственного предприятия "Львовуголь", должен закупать госхолдинг "Центрэнерго", который сейчас находится в управлении Фонда государственного имущества. Но закупки не происходят. Именно поэтому шахты не имеют оборотных средств и возможности оплачивать труд шахтеров и персонала шахт, - сказано в сообщении, опубликованном в среду на сайте украинского правительства <...> Премьер-министр дал поручение министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику, а также руководству ФГИУ разблокировать закупки и сделать уголь государственных шахт приоритетным для государственных энергокомпаний".

Кроме того, Гройсман, как добавили в пресс-службе, дал поручение Госаудитслужбе провести проверку формирования себестоимости угля на государственных шахтах, а также опроверг все слухи о возможной приватизации прибыльных объединений шахт. Также глава правительства отдельно остановился на вопросе кадровых назначений руководства шахт и предприятий. "Уже завтра представление на соответствующие должности должны быть обсуждены, а люди - назначены. Причем ключевой критерий отбора - доверие шахтеров", - уточнили в кабмине.

Во вторник шахтеры во Львовской области прекратили работу и перекрыли трассу международного значения Львов - Рава - Русская с требованием выплатить задолженность по заработной плате. По словам главы профсоюза Михаила Волынца, горняки вынуждены были приостановить работу из-за бездействия властей в вопросе урегулирования ситуации в угольной отрасли.

Ранее 12 июня делегация бастующих шахтеров Львовской области прибыла в Киев для встречи с украиснким премьером, чтобы обсудить урегулирование ситуации по выплате заработной платы.