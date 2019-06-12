Вашингтон введет пошлины на товары из КНР на $325 млрд, если не заключит сделку с Пекином

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты введут дополнительные таможенные пошлины на китайские товары на $325 млрд, если обе страны не смогут заключить торговую сделку. Об этом заявил в среду журналистам президент США Дональд Трамп перед переговорами с польским лидером Анджеем Дудой в Овальном кабинете Белого дома. Слова главы вашингтонской администрации приводит агентство Reuters.

Как отметил Трамп, у него "есть предчувствие", что США и Китай все же смогут заключить сделку, которая урегулирует двусторонние споры в торговле. Однако, в случае неудачи, отметил президент, Вашингтон введет пошлины на китайские товары на сумму в 325 млрд долларов.