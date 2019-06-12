США изучают возможность введения санкций против участников "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Американская администрация рассматривает возможность применения односторонних санкций в отношении участников проекта "Северный поток - 2", но одновременно не отрицает, что участвующие в нем государства вольны строить данный трубопровод. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая в среду на вопросы журналистов на переговорах с польским коллегой Анджеем Дудой.

"Мы рассматриваем это", - сказал американский лидер, когда у него поинтересовались, намерены ли США вводить ограничительные меры против участников проекта "Северный поток - 2".

Применение таких рестрикций предусмотрено принятым в США в 2017 году законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").

При этом Трамп по существу признал, что участники проекта ничего не нарушают и просто действуют в своих интересах. "У людей есть право делать то, что они хотят делать", - отметил глава администрации США. "Будем надеяться, ничего не произойдет, ничего негативного", - добавил Трамп, возможно, имея в виду, что до использования санкций дело не дойдет.

Кроме того, американский лидер в очередной раз подверг решительной критике Германию за решение строить трубопровод. "Я изучал этот вопрос, думал над ним. Я и заострил внимание на проблеме [этого] трубопровода. Россия отдает огромный процент своих энергоресурсов, этот газ направляется в Германию. Как такое может быть? Мы защищаем Германию от России, а Россия получает миллиарды и миллиарды от Германии", - заявил президент США.

Он подчеркнул, что рассчитывает на добрососедские связи европейских стран и на улучшение отношений Москвы и Вашингтона. "Надеюсь, они поладят [между собой] <...> Но посмотрим, чем все это закончится <...> Будем надеяться, у нас будут отличные отношения с Россией, Китаем, Германией и всеми остальными", - сказал Трамп.

Наконец, он вновь призвал Европу переориентироваться на покупку американского сжиженного природного газа (СПГ). "У нас есть что-то гораздо лучше [российского природного газа] - СПГ <...> И многие европейские страны, включая вашу [Польшу], хотят его [покупать]. Он в огромных объемах продается во всем мире, в том числе в Европе. Думаю, так и должно быть", - утверждал Трамп.