Минфин Армении: совместные с Россией семинары способствуют реформам в управлении финансами

ЕРЕВАН, 12 июня. /ТАСС/. Проведение совместных семинаров и встреч специалистов министерств финансов Армении и России способствуют реформам в сфере управления государственными финансами. Об этом в среду на встрече с заместителем министра финансов России Алексеем Лавровым заявил первый замглавы Минфина Армении Карен Брутян, сообщили корр. ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Очень важно активное сотрудничество между отраслевыми министерствами двух стран. Проведение таких встреч и семинаров, а также обмен опытом способствуют реформам в сфере управления государственными финансами", - сказал Брутян.

Заместитель министра финансов РФ представил армянским партнерам структуру бюджетной системы в России, принципы бюджетного планирования и подходы классификации, а также логику бюджетного процесса и среднесрочные программы реформ. Брутян рассказал об особенностях программного бюджетирования, внедряемого в Армении, и о шагах по повышению эффективности управления государственными финансами.

В рамках двустороннего сотрудничества между Министерством финансов Республики Армения и Министерством финансов Российской Федерации в Ереване находится делегация Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина РФ. В столице Армении проходят семинары и рабочие совещания в соответствии с Планом мероприятий на 2019 год. В частности, специалисты двух стран обсуждают возможности модификации модели на уровне постановки задач агентов и исходного кода разработанной DSGE-модели (динамическая стохастическая модель общего равновесия). Семинар проводился сотрудниками Центра макроэкономических исследований НИФИ Минфина.