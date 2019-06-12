Трамп заявил об отсутствии крайних сроков для введения пошлин на товары из Китая

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в среду об отсутствии крайних сроков для введения новых таможенных пошлин на китайские товары. Американский лидер рассказал о ситуации вокруг торговых переговоров с Пекином на совместной с польским лидером Анджеем Дудой пресс-конференции в Розовом саду Белого дома.

Его спросили о существовании крайних сроков в вопросе введения американских пошлин на товары из КНР на $325 млрд. "У меня нет крайних сроков. Мой крайний срок - вот здесь, - отметил президент, показав на свою голову. - Мы разберемся с крайними сроками".

Трамп в очередной раз выразил надежду на заключение торгового соглашения с Китаем. Он отметил, что отношения с Пекином в последнее время стали "немного раздражительными" из-за введенных США пошлин на товары из КНР. "Я думаю, что в итоге мы заключим сделку с Китаем. У нас очень хорошие отношения, хотя сейчас они немного раздражительны, как и следовало ожидать", - подчеркнул глава государства.

В случае неудачи, указал ранее Трамп, США введут дополнительные таможенные пошлины на китайские товары на $325 млрд.

Торговые споры

В начале июня правительство Китая ввело ответные импортные пошлины в отношении более 5 тысяч товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд. На такой шаг Пекин пошел в ответ на повышение 10 мая правительством США пошлин в отношении китайской продукции.

Ранее Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры по урегулированию торговых споров. Последний, 10-й раунд таких консультаций проходил 9-10 мая в Вашингтоне, однако после этого они зашли в тупик.

Трамп неоднократно выражал недовольство колоссальным дефицитом в торговле с КНР. С 10 мая американские пошлины были в очередной раз повышены: с 10% до 25% в отношении китайской продукции на сумму $200 млрд. Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на $300 млрд. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.