Нанотрубки компании OCSiAl применят для создания нового вертолета

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Продукция новосибирской инновационной компании OCSiAl (портфельная копания Роснано), производящей уникальные углеродные нанотрубки, будет применена в авиационном проекте по созданию легкого однодвигательного вертолета SH09, развиваемого инвестиционной группой A&NN, сообщил ТАСС владелец A&NN Александр Мамут.

Ранее сообщалось, что A&NN приобрела у нанотехнологической компании "Роснано" 0,5% компании OCSiAL за $5 млн.

"У меня есть проект в области авиастроения, для которого очень важен вес материала, из которого сделана деталь. Технология нанотрубок, построенная на графене, при сохранении всех тех же параметров, позволяет конструкцию значительно облегчить. В том авиационном проекте, что я развиваю много лет, это является важным фактором обеспечения конкурентоспособности. Поэтому мы делали эту инвестицию для получения доступа к использованию материала", - сказал Мамут.

В свою очередь один из основателей и руководителей компании ОСSiAl Юрий Коропачинский заявил ТАСС, что "для ОСSiAl появление в акционерах компании Александра Мамута - это знаковое событие, имеющее стратегические последствия".

"Это открывает доступ нашим продуктам в Advance Materials к авиации, а для компании - и к иному кругу международных инвесторов. Мы рассчитываем на плодотворное сотрудничество и развитие наших отношений", - сказал он.

Компания OCSiAl разработала и запустила первую промышленную технологию производства графеновых нанотрубок. Первая установка синтеза графеновых нанотрубок заработала в 2013 году в научно-исследовательском центре компании в новосибирском Академгородке. После продажи A&NN доли в OCSiAl, у Роснано осталось более 17% OCSiAl.