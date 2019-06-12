Трамп: Польша купит у США еще 2 млрд кубометров СПГ за $8 млрд

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Польша подписала контракт на покупку у США еще примерно 2 млрд куб. м сжиженного природного газа (СПГ) за $8 млрд. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в среду в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Вашингтоне. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.

"Сегодня наши страны подписали еще один контракт на поставку 2 млрд куб. м СПГ примерно за $8 млрд", - сказал Трамп. По словам президента США, за последнее время Польша заключила с американскими компаниями сделки на покупку более чем 6 млрд куб. м сжиженного природного газа. Общая сумма контрактов составила примерно $25 млрд.

Трамп также высказался в поддержку строительства газопровода Baltic Pipe, призванного соединить месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через территорию Дании. "[Baltic Pipe] поможет европейским странам диверсифицировать их энергоресурсы", - отметил президент США.

"Сегодняшний день является очень важной вехой в отношениях между Соединенными Штатами и Польшей", - заявил американский министр энергетики Рик Перри, объявляя о заключении соглашения о закупке СПГ. "Мы становимся сильнее благодаря нашей совместной приверженности энергетической безопасности", - добавил он.

Подписанное в среду соглашение о закупке Польше американского СПГ предусматривает его поставки с терминала в городке Плакеминс (штат Луизиана), который еще не построен и возведение которого, по планам, начнется не ранее 2022 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документы о планах участников проекта. Соглашение было заключено польской нефтегазовой компанией PGNiG и американской компанией Venture Global LNG, которая планирует построить терминал для экспорта сжиженного природного газа в Плакеминсе. По оценке Bloomberg, подписание контракта с польской стороной повышает вероятность того, что Venture Global LNG примет решение о реализации проекта по строительству этого терминала, стоимость которого оценивается в $8,5 млрд.

Строительство объекта для размещения военных

Трамп также сообщил, что Польша за свои средства построит объект для размещения 1 тыс. американских военнослужащих, США не будут вкладываться в него.

"Польша скоро предоставит базы и инфраструктуру для поддержки военного присутствия около 1 тысячи американских военнослужащих. Польское правительство будет строить эти проекты. Без каких-либо затрат со стороны США, польское правительство будет платить за это", - подчеркнул американский лидер.

"Как указано в совместной декларации, Соединенные Штаты и Польша продолжают укреплять сотрудничество в области безопасности, - сказал глава вашингтонской администрации. - Мы благодарим президента Дуду и народ Польши за их сотрудничество в укреплении нашей общей безопасности".

Ранее он указал, что речь идет об "объекте мирового класса". Президент подчеркнул, что США не будут направлять дополнительные войска в Европу и могут увеличить свой военный контингент в Польше за счет переброски сил из Германии. Его спросили, сколько военнослужащих США собираются направить в Польшу. "Речь идет о 2 тыс. военнослужащих, но они будут переброшены из Германии или из других мест", - сказал Трамп.