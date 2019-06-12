Правительство обсудит исполнение федерального бюджета за I квартал 2019 года

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Кабинет министров под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева соберется в четверг на очередное заседании. Как сообщила пресс-служба правительства, на повестке дня девять вопросов, главным из которых станет обсуждение исполнения федерального бюджета за I квартал 2019 года, а также ход выполнения федеральных целевых программ и реализации Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) за тот же период.

Как ранее сообщил президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, за период с января по апрель профицит бюджета РФ составил 683 млрд рублей. На 1 апреля 2019 года положительное сальдо торгового баланса, по данным Банка России, составило 45,5 млрд долларов, а международные резервы достигли 492,2 млрд долларов.

При этом Счетная Палата РФ в мае обращала внимание, что на исполнение нацпроектов в I квартале 2019 года было потрачено 12,8% от запланированных средств. В опубликованном на сайте ведомства оперативном докладе о ходе исполнения федерального бюджета за январь - март 2019 года уточняется, что на 1 апреля расходы на реализацию нацпроектов были исполнены в сумме 220 млрд 966,4 млн рублей. При этом ниже указанного уровня исполнены расходы по восьми национальным проектам, выше - расходы по четырем нацпроектам: "Здравоохранение" (44,1%), "Наука" (20,6%), "Демография" (19,4%), "Международная кооперация и экспорт" (19,3%).

Правительство обсудит изменения в Бюджетный и Трудовой кодекс

Министры также обсудят законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс, который предлагает продлить на месяц срок принятия федеральных законов о внесении изменений в законодательство о налогах и сборах и законов, регулирующих бюджетные отношения, приводящие к изменению доходов бюджетов всех уровней. Новая редакция гласит, что все поправки должны быть приняты до дня внесения в Государственную Думу проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, то есть до 1 октября текущего года.

Также ожидается, что кабмин одобрит изменения в Налоговый кодекс РФ, которые позволят создать дополнительные условия, способствующие смене юрисдикции компаний в специальные административные районы на территориях Калининградской области и Приморского края. По мнению авторов документа, он также будет способствовать созданию условий для развития авиапарка гражданских воздушных судов в России.

Пресс-служба правительства сообщила, что на повестке дня - вопросы об изменениях трудового законодательства в части предоставления гарантий по выплате выходного пособия и сохранению среднего месячного заработка работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности штата. Норма касается в том числе и предприятий на Крайнем Севере и на территориях, приравненных к нему. В плане охраны окружающей среды члены кабинета министров введут в законодательство определение понятия "экологическая информация" и установят порядок доступа к ней, сделав ее общедоступной.

Еще одной темой предстоящего заседания станет устранение правовых пробелов в области поступления граждан на службу в органы внутренних дел. В частности, предлагается уточнить квалификационные требования к должностям, ограничения и запреты, сроки действия контрактов, порядок перевода сотрудников на другие должности, порядок исчисления стажа службы, порядок присвоения специальных званий, процедуру увольнения со службы. Также будет рассмотрен ряд изменений в закон "О государственной службе российского казачества" в части определения порядка согласования и утверждения уставов и атаманов казачьих обществ.

Наконец, в завершение заседания будет принято решение о выделении Минсельхозу из резервного фонда Правительства РФ в 2019 году бюджетных ассигнований на оказание разовой финансовой помощи бюджету Забайкальского края. Проектом распоряжения предлагается выделить региону 820,9 млн рублей для компенсации 56 сельскохозяйственным товаропроизводителям и 228 личным подсобным хозяйствам ущерба, причиненного природными пожарами в апреле 2019 года.