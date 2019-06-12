Счетная палата выявила нарушения на 219,7 млрд рублей при заключении госконтрактов

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Счетная палата РФ выявила нарушения на 219,7 млрд рублей при заключении госконтрактов по итогам 2018 года, что составляет 74,6% от общей суммы нарушений в сфере госзакупок, говорится в отчете контрольного ведомства "Мониторинг развития системы государственных и корпоративных закупок в РФ за 2018 год", обнародованном в четверг.

"По итогам 2018 года Счетной палатой было установлено нарушений при обосновании начальной максимальной цены контракта на общую сумму 219,7 млрд рублей или 74,6% общей суммы выявленных нарушений в сфере закупок", - говорится в отчете.

"По результатам проверок Счетной палатой выявляется значительное количество нарушений и недостатков при определении НМЦК. В связи с этим неоднократно отмечалось, что необходимо принять нормативный акт, регулирующий ценообразование при осуществлении закупок. С учетом того, что нарушения при определении НМЦК сопряжены с рисками, в том числе коррупционными, полагаем необходимым скорейшее принятие нормативно-правового акта, регулирующего ценообразование при осуществлении закупок", - говорится в материалах ведомства.