В России на основе технологий для комбайнов создадут беспилотный трамвай

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Беспилотный пассажирский трамвай Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ), который сейчас является филиалом Центра им. М. В. Хруничева, будет создаваться на основе технологий, разработанных для сельского хозяйства. Об этом сообщил ТАСС в четверг генеральный директор Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Андрей Жерегеля.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил на лекции в МГУ, что на мощностях УКВЗ рассматривается проект создания беспилотного городского трамвая.

"Мы хотим разработать "машинное зрение" и попытаться внедрить отработанные нашим НПО автоматики технологии, в том числе разработанные для сельского хозяйства, комбайнов, то есть адаптировать их для трамвая для беспилотного вождения", - отметил Жерегеля.

По словам главы ОРКК, этот вид транспорта является удобным для отработки беспилотного вождения. Технологию "машинного зрения", которая позволяет оперативно проанализировать ситуацию и принять решение, планируется применять при разработке нового трамвая, конкурс на разработку которого был разыгран месяц назад. Жерегеля пояснил, что машина будет модульной, низкопольной, состоящей из композитных материалов.

Беспилотный трамвай создается в рамках программы диверсификации ракетно-космической промышленности.