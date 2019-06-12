Центробанк Венесуэлы вводит в обращение новые купюры достоинством до 50 тыс. боливаров

КАРАКАС, 13 июня. /ТАСС/. Хождение трех новых банкнот номиналом в 10 тыс., 20 тыс. и 50 тыс. суверенных боливаров начнется с четверга на территории Венесуэлы, сообщает в среду Центробанк республики.

"С 13 июня 2019 года в серию денежных знаков будут включены три новые банкноты, чтобы обеспечить более эффективную работу платежной системы и облегчение финансовых операций. Новые купюры в 10 тыс., 20 тыс. и 50 тыс. суверенных боливаров будут вводиться постепенно и дополнят действующий сейчас набор денежных знаков для обеспечения целей, стоящих перед национальной экономикой", - говорится в сообщении регулятора.

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты и гиперинфляцией. Согласно данным ЦБ страны, показатель инфляции в 2018 году достиг 130060%. МВФ прогнозирует, что к концу 2019 года инфляция в стране может достичь 10000000%.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции ранее сообщили, что число беженцев и мигрантов из Венесуэлы в мире достигло 3 млн. Правительство республики не признает существования в стране гуманитарного кризиса.