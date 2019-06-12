"Ведомости": Карлос Гон покинул пост председателя совета директоров в СП Ростеха и Renault

Экс-главе Nissan и Renault грозят тюрьма и миллионный штраф. В чем обвиняют Карлоса Гона

Об этом рассказал президент "АвтоВАЗа" Ив Каракатзанис в интервью газете "Ведомости", опубликованном в четверг.

"В мае он покинул совет директоров этой компании", - сказал он, отвечая на вопрос, по-прежнему ли Карлос Гон возглавляет совет директоров Alliance Rostec Auto B.V. При этом Каракатзанис подчеркнул, что это обстоятельство никак не повлияло на работу "АвтоВАЗа", так как Гон не является членом совета директоров компании с 2016 года.

Карлос Гон и его близкий сотрудник, бывший член совета директоров Nissan Грег Келли, были арестованы Токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года по подозрению в нарушении японского финансового законодательства.