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"Ведомости": Карлос Гон покинул пост председателя совета директоров в СП Ростеха и Renault

Гон покинул совет директоров Alliance Rostec Auto B.V. в мае

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Экс-глава франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон покинул пост председателя совета директоров Alliance Rostec Auto B.V. (совместное предприятие госкорпорации "Ростех" и французской Renault, владеет "АвтоВАЗом").

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Об этом рассказал президент "АвтоВАЗа" Ив Каракатзанис в интервью газете "Ведомости", опубликованном в четверг.

"В мае он покинул совет директоров этой компании", - сказал он, отвечая на вопрос, по-прежнему ли Карлос Гон возглавляет совет директоров Alliance Rostec Auto B.V. При этом Каракатзанис подчеркнул, что это обстоятельство никак не повлияло на работу "АвтоВАЗа", так как Гон не является членом совета директоров компании с 2016 года.

Карлос Гон и его близкий сотрудник, бывший член совета директоров Nissan Грег Келли, были арестованы Токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года по подозрению в нарушении японского финансового законодательства.

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