Московскую заявку на проведение всемирного конгресса ТПП представили в Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 июня. /ТАСС/. Российская заявка на проведение в Москве в 2023 году Всемирного конгресса торговых палат представлена в среду на совместном стенде ТПП РФ и Правительства Москвы в Рио-де-Жанейро.

"По просьбе иностранных партнеров мы представили на текущем конгрессе московский опыт реализации концепции "умного города", о которой более подробно планируем рассказать в случае проведения такого мероприятия в Москве в 2023 году", - сказал корреспондент ТАСС генеральный директор АНО "Московский экспертный центр" Константин Ильичев. По его мнению, это направление сотрудничества весьма востребовано в контексте построения экономики современного города.

"Мы также планируем показать возможности Москвы как одного из центров международной торговли, в результате чего рассчитываем на увеличение экспортно-импортных контрактов, международных коопераций и бизнес-отношений в целом", - заключил он.

В целях продвижения российской заявки глава делегации и президент ТПП РФ Сергей Катырин провел ряд встреч с зарубежными коллегами и руководством международных бизнес-объединений. За право провести конгресс 2023 года Москве предстоит побороться с североирландским Белфастом и швейцарской Женевой.

Всемирная федерация торговых палат (ВФТП) с периодичностью раз в два года проводит всемирные конгрессы торговых палат поочередно на всех континентах мира. Мероприятие является наиболее масштабным и престижным международным форумом по линии торговых палат, в котором принимают участие делегации более чем из 100 стран, видные политические деятели, руководители ведущих международных экономических организаций, лидеры мирового бизнеса.

Очередной Генсовет ВФТП пройдет в Москве 10-12 сентября 2019 года.