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Новая система обращения с ТКО

"Известия": в России могут вырасти тарифы на мусор

Рабочая группа Госсовета по экологии предложила включить в тариф на мусор затраты на рекультивацию полигонов. Из-за этого платежи могут вырасти на 5%

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Рабочая группа Госсовета по экологии предлагает включить в тариф на мусор затраты на рекультивацию полигонов, в результате чего платежи могут вырасти на 5%. Об этом сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на подготовленный участниками группы проект доклада "О повышении качества окружающей среды в субъектах РФ".

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По данным издания, инициативу по корректировке системы внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, возглавляющий рабочую группу по подготовке доклада. Как пояснили изданию в пресс-службе губернатора, законодательное закрепление обязательств по рекультивации исключит превращение мусорного полигона в объект, который отравляет окружающую среду. "Комплексной мерой может быть создание специального фонда (либо отдельного счета), где с начала работы полигона будут аккумулироваться необходимые для рекультивации средства, включенные в тариф", - добавили в аппарате главы региона.

В случае одобрения проекта потребуется внести поправки в документ, регламентирующий ценообразование в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В пресс-службе губернатора Нижегородской области изданию сообщили, что "экономику идеи еще не просчитывали", однако подчеркнули, что частично эти затраты должны субсидироваться государством.

Согласно расчетам директора Института экологии НИУ ВШЭ Бориса Моргунова, участвующего в подготовке доклада Госсовета, удорожание тарифа не превысит 5%, пишет газета.

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская областьНовая система обращения с ТКО
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