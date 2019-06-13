Власти Приморья назвали причину роста позиции региона в инвестиционном рейтинге

ВЛАДИВОСТОК, 13 июня. /ТАСС/. Рост позиции Приморского края в национальном инвестиционном рейтинге на 21 пункт обусловлен принятыми за последний год изменениями в региональном законодательстве, облегчившими некоторые административные процедуры. Такое мнение высказал журналистам вице-губернатор края Константин Богданенко на Дальневосточном медиасаммите, который открылся в четверг во Владивостоке.

Согласно представленным в ходе Петербургского международного экономического форума показателям национального рейтинга инвестиционного климата регионов, Приморский край поднялся на 21 позицию. В прошлом году он занимал 76 место, а в этом году - 55-е.

"Приморский край является одним из лидеров в стране по динамике движения в инвестиционном рейтинге. Довольно большое количество нормативно-правовых актов, которые были приняты в прошлом году, нас сильно продвинули. Например, мы запустили упрощенную процедуру выдачи разрешений на строительство, которая фактически привела к значительному сокращению сроков выдачи разрешений. Люди на 30 дней тратят меньше времени", - рассказал Богданенко.

Он также отметил, что инвестиционный рейтинг основывается на субъективных оценках состояния дел работающими в регионе предпринимателями. Поэтому во многом позитивные изменения также связаны с качественным освещением СМИ того, что делается для развития малого и среднего предпринимательства в Приморском крае.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики; его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. По итогам 2018 года первое место в рейтинге АСИ заняла Москва, Республика Татарстан, которая годом ранее была на третьем месте, поднялась на вторую строчку. Лидер предыдущего рейтинга - Тюменская область - на третьем месте.