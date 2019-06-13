ТПП: страны БРИКС могли бы выработать единые правила взаимодействия в бизнесе

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 июня. /ТАСС/. Бизнес-сообщества стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) могли бы заложить основу для будущих общемировых правил взаимодействия в новых областях экономики. Об этом заявил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

"БРИКС как одно из лидирующих объединений могло бы показать пример всему миру и договориться о единых правилах работы в электронной торговле, общих правилах разбирательства с точки зрения коммерческих арбитражных судов и др. Если наши страны, в которых проживает около половины [46%] населения земного шара, договорятся, я полагаю, что нам гораздо проще будет это все имплементировать на мировом уровне", - сказал руководитель ТПП, возглавляющий также российскую часть делового совета (ДС) БРИКС. Кроме того, по мнению Катырина, создание таких инструментов может в целом стимулировать разработку и продвижение инноваций в странах "пятерки".

Деятельность ДС БРИКС направлена на создание площадки для обсуждения вопросов укрепления и продвижения экономических, торговых и инвестиционных связей между деловыми кругами пяти стран, а также на обеспечение диалога между предпринимательским сообществом и представителями правительственных структур. В рамках совета действуют девять рабочих групп по основным направлениям развития экономики.

БРИКС - неформальное межгосударственное объединение, целью которого является развитие всестороннего диалога и сотрудничества между странами - членами. Участники объединения разделяют такие принципы деятельности, как внеблоковый характер и ненаправленность против третьих сторон. С 2009 года в странах - участницах БРИКС поочередно проводятся ежегодные саммиты. Государство - организатор саммита является председателем объединения и обеспечивает координацию всей его текущей деятельности, в этом году встреча состоится в Бразилии, а в 2020-м председательство в объединении перейдет к России.