"Ъ": плату для судоходных компаний за возможные разливы нефти могут отменить

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Вице-премьер Максим Акимов поручил Минтрансу и ФГУП "Росморпорт" оценить обоснованность существующей платы с компаний-бункеровщиков по предупреждению и ликвидации разливов нефти. Об этом сообщает в четверг газета "Коммерсантъ".

Сумма платежей, которые судоходные компании обязаны перечислять "Морспасслужбе" за ее готовность ликвидировать возможные разливы нефтепродуктов, достигает 2 млрд рублей в год, отмечается в публикации издания.

Согласно поручению вице-премьера, к 1 августа ведомства должны подготовить предложения "по возможности перехода на оплату за фактически оказанные услуги" в случае необходимости ликвидации разливов. На данный момент бункеровочные компании ежемесячно платят за готовность "Морспасслужбы" ликвидировать возможные разливы (исходя из объема бункеровки), при этом услуги по ликвидации, а также ущерб от разливов оплачиваются отдельно.