Путин рассчитывает, что страны G20 договорятся об условиях экономического сотрудничества

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что все страны G20, включая РФ и США, на саммите в Осаке смогут выйти на решения, создающие условия для экономического сотрудничества. Об этом он заявил в четверг в интервью межгосударственной телерадиокомпании "Мир".

"Мы очень рассчитываем, что здравый смысл в конце концов восторжествует, - заявил российский лидер. - Мы со всеми нашими партнерами, включая и американских партнеров, Соединенные Штаты, надеюсь, в рамках предстоящей "двадцатки" сможем выйти на какие-то решения, которые будут конструктивными, будут создавать необходимые стабильные условия для сотрудничества в сфере экономики".

Путин подчеркнул, что, по его глубокому убеждению, "любые действия, связанные с разрушением сегодняшней сложившейся уже десятилетиями архитектуры международных экономических отношений… наносят ущерб всем участникам экономической деятельности". Поэтому, по его словам, симпатии РФ находятся на стороне Китая, с лидером которого у Путина сложились "очень хорошие, дружеские отношения". "Это тоже вносит свой существенный вклад, поскольку создает обстановку доверия", - пояснил президент, напомнив, что объем взаимной торговли двух стран неуклонно растет и уже превысил планку в $108 млрд.

При этом президент с сожалением констатировал, что не может того же самого сказать в отношении США. "К сожалению, мы ничего подобного не можем сказать о наших отношениях с Соединенными Штатами - они [отношения] деградируют, становятся все хуже и хуже", - подчеркнул глава российского государства, отметив, что за последние годы в отношении России действующая администрация приняла уже несколько десятков решений, связанных с санкциями.

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