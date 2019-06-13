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Путин не видит смысла во вмешательстве России в переговоры США и Китая по торговым спорам

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. России бессмысленно вмешиваться в торговые споры между США и КНР, страны сами должны разрешить эти вопросы. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал в интервью межгосударственной телерадиокомпании "Мир".

"Конечно, даже с точки зрения здравого смысла нам нет никакого резона вмешиваться в этот переговорный процесс", - сказал он, комментируя свое сравнение России с умной обезьяной, наблюдающей за схваткой двух тигров свысока, сделанное на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Путин рассчитывает, что страны G20 договорятся об условиях экономического сотрудничества
Президент надеется, что здравый смысл в этом вопросе восторжествует
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