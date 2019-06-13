Путин не видит смысла во вмешательстве России в переговоры США и Китая по торговым спорам

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. России бессмысленно вмешиваться в торговые споры между США и КНР, страны сами должны разрешить эти вопросы. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал в интервью межгосударственной телерадиокомпании "Мир".

"Конечно, даже с точки зрения здравого смысла нам нет никакого резона вмешиваться в этот переговорный процесс", - сказал он, комментируя свое сравнение России с умной обезьяной, наблюдающей за схваткой двух тигров свысока, сделанное на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.