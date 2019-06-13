Россия борется за право провести Всемирный конгресс ТПП в Москве

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 июня. /ТАСС/. Представительная российская делегация на открывшемся в среду в бразильском Рио-де-Жанейро Всемирном конгрессе торговых палат свидетельствует о серьезной заинтересованности в проведении аналогичного форума в Москве в 2023 году. Об этом в беседе с корреспондент ТАСС рассказал президент ТПП РФ Сергей Катырин.

"Здесь участвует и Правительство Москвы, чтобы должным образом преподнести наш город, естественно ТПП, которая борется за то, чтобы завоевать право проводить конгресс в Москве. С этим же связан и такой красочный стенд, где демонстрируются возможности столицы, и количество членов делегации, в которой представлены в том числе и наши региональные палаты, и сам бизнес", - пояснил глава ТПП. По его словам, важно чтобы иностранные коллеги понимали, что в России действует "огромная система территориальных палат, которые активно работают".

Среди тем, которые могли бы предложить обсудить на мероприятии в Москве, Катырин назвал роль торгово-промышленных объединений в цифровизации экономики, трансформацию их задач в условиях меняющегося бизнеса, угрозы сегментации мирового рынка, выработку новых правил игры в условиях появления новых видов торговых операций. "Многие вещи, связанные с повседневной жизнью, также попросту невозможно обойти стороной: транспорт, экология, инфраструктура, утилизация отходов и другие вопросы, которые волнуют всех жителей планеты", - заключил президент ТПП.

В целях продвижения российской заявки глава делегации провел несколько встреч с зарубежными коллегами и руководством международных бизнес-объединений. За право провести конгресс 2023 года Москве предстоит побороться с североирландским Белфастом и швейцарской Женевой.

Всемирная федерация торговых палат (ВФТП) с периодичностью раз в два года проводит всемирные конгрессы торговых палат поочередно на всех континентах мира. Мероприятие является наиболее масштабным и престижным международным форумом по линии торговых палат, в котором принимают участие делегации более чем из 100 стран, видные политические деятели, руководители ведущих международных экономических организаций, лидеры мирового бизнеса.

Очередной Генсовет ВФТП пройдет в Москве 10-12 сентября 2019 года.