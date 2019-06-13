На отраслевой выставке в Ханое представили ведущие мировые автомобильные бренды

ХАНОЙ, 13 июня. /ТАСС/. Ведущие мировые автомобильные бренды представлены на крупной международной отраслевой выставке "Вьетнам Автоэкспо-2019", которая стартовала в среду в Ханое. Как отметили в оргкомитете, участие в ежегодном автошоу, проводящемся во Вьетнаме уже в 16-й раз, принимают свыше 200 предприятий и компаний со всего мира, выпускающих автомобильную и мотоциклетную технику, запчасти и аксессуары к ним, а также сопутствующие товары, сообщает газета "Зан чи".

На стендах участников экспозиции, развернутой на территории национального конгресс-центра, представлена автомобильная техника производителей из России, США, Китая, Японии и Южной Кореи. Здесь выставлены машины таких автомобильных марок как ГАЗ, Mitsubishi, Chevrolet, Hyundai, Daewoo. Кроме того, на выставке представлены мотоциклы ведущих мировых брендов, в том числе Harley Davidson, Ducati, Triumph и Royal Enfield.

Посетители автошоу могут не только познакомиться с последними разработками мирового автопрома и ведущими трендами современного автомобилестроения, но и принять участие в тест-драйвах представленных образцов техники.

Ведущие мировые производители транспортных средств, как отмечает газета, весьма высоко оценивают потенциал вьетнамского авторынка. Объем реализации автомобилей внутри страны на протяжении нескольких последних лет увеличивается в среднем на 20% в год. Больше половины всех продаж приходится здесь на сегмент легковых автомобилей.