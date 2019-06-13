Иностранный турпоток на Хайнане в первом квартале вырос на 20%

ХАЙКОУ /Китай/, 13 июня. /ТАСС/. Число посетивших остров Хайнань иностранных туристов в первом квартале этого года выросло на 20,06% в годовом выражении и достигло 319,1 тыс. человек. Об этом сообщило Управление по туризму Хайнаня.

Как отмечается в докладе, такой рывок стал возможен благодаря введению безвизового режима для граждан 59 стран, в том числе и России. По данным управления, в настоящее время в международных аэропортах Хайкоу и Санья действуют более 70 международных рейсов. Десять из них были открыты в этом году. Среди них рейсы в такие государства, как Великобритания, Австралия, Россия, Япония, страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Авиаперевозчик Thai Airways также открыл рейсы Хайкоу - Джакарта и Хайкоу - Куала-Лумпур.

С 1 мая 2018 года власти Хайнаня увеличили с 26 до 59 число стран, жители которых могут посещать эту южную провинцию Китая без визы. Предусматривается, что путешествующие самостоятельно или в составе группы могут находиться на Хайнане до 30 дней при условии бронирования поездки через турагентство.

Ранее власти Китая заявили о намерении превратить остров к 2025 году в "международный центр туризма и потребления".