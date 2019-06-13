Суд прекратил производство по иску о созыве собрания акционеров банка "Восточный"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Амурской области прекратил производство по иску компании Evison Holdings (принадлежит фонду Baring Vostok Майкла Калви) о понуждении банка "Восточный" собрать внеочередное собрание акционеров и утвердить список кандидатур в совет директоров, передает корреспондент ТАСС. Ранее истец заявил отказ от иска.

"Суд постановил принять отказ от иска, производство по делу прекратить" - сказала судья.

В апреле заседание совета директоров банка "Восточный", на котором должен был рассматриваться вопрос о прекращении полномочий исполняющего обязанности председателя правления Александра Нестеренко, было отменено в связи с тем, что независимый директор Николай Варма покинул его с 10 апреля, сообщал ТАСС источник, близкий к банку.

Ранее сообщалось, что совет директоров банка "Восточный" планировал 10 апреля рассмотреть вопрос отставки и.о. председателя правления Александра Нестеренко. Он занимает должность и.о. председателя правления банка с сентября 2018 года и был назначен после того, как арбитражный суд Амурской области определил временно приостановить решение наблюдательного совета банка "Восточный" о смене председателя правления - прекращения полномочий Дмитрия Левина и назначения и.о. предправления Вячеслава Арутюняна. Данное решение было принято судом в качестве обеспечения по иску одного из основных акционеров банка - Evison Holdings (владеет 52,48% банка, компания фонда Baring Vostok). Арутюнян тогда был назначен на должность главного исполнительного директора банка.