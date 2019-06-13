РБК: приложения "Яндекса" и "Касперского" лишились некоторых функций из-за политики Google

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Некоторые функции приложения "Яндекс" и антивируса Kaspersky Internet Security для мобильной операционной системы Android оказались недоступны пользователям, пишет в четверг РБК со ссылкой на пресс-службы отечественных интернет-компаний и комментарии пользователей. Функционал приложений был ограничен из-за новой политики Google по использованию принадлежащей ему системы Android.

"Пользователи "Яндекса" пишут о невозможности воспользоваться встроенной в приложение услугой "Автоматический определитель номера" (АОН), а Kaspersky Internet Security - на исчезновение функции "Фильтр звонков", которая позволяла блокировать звонки с определенных номеров телефона", - отмечает РБК.

В пресс-службе "Яндекса" подтвердили РБК наличие проблемы. Там сообщили, что на последних версиях Android функция АОН в приложении "Яндекса" будет работать только у тех пользователей, которые выберут в качестве основного голосового помощника "Алису", а не Google Assistant.

Представитель "Лаборатории Касперского" Андрей Булай рассказал изданию, что компания удалила из мобильного приложения Kaspersky Internet Security для Android функции "Фильтр звонков", "Защита приватности" (ограничивает сбор данных об активности пользователя в интернете со стороны различных веб-сервисов) и "sms-антифишинг" (блокирует ссылки на вредоносные сайты в sms). По его словам, это было сделано, чтобы приложение соответствовало обновленной политике Google.

В Google отказались прокомментировать РБК "отдельные случаи" изменений функционала приложений из-за правил использования Android.

Google объявила об изменениях в политике использования Android в конце 2018 года и дала разработчикам мобильных приложений время до 9 марта, чтобы они привели свою продукцию в соответствие с новыми правилами. Согласно им, мобильные приложения теперь не могут запрашивать доступ к звонкам и sms, если они в состоянии работать без него.