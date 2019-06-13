В ТПП рассчитывают на гибкость Бразилии в работе с российским бизнесом

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 июня. /ТАСС/. Российское бизнес-сообщество рассчитывает на гибкость бразильских властей в работе с компаниями из РФ. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал в среду президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

"Рынок Бразилии достаточно закрытый. Мы понимаем, что правила игры такие, какие они есть, и не вправе претендовать на то, чтобы что-то советовать. Но бизнес готов к совместной работе, и мы надеемся, что какую-то гибкость наши бразильские коллеги будут проявлять во взаимодействии с россиянами, и не только", - сказал руководитель ТПП, отвечая на вопрос о специфике работы отечественных предпринимателей на рынке крупнейшей экономики латиноамериканского региона.

Он также напомнил, что с появлением ЕврАзЭС торгово-экономическое сотрудничество с Россией вышло за рамки исключительно двустороннего формата. "Естественно, наши бразильские коллеги должны учитывать, что они таким образом попадают на гораздо более широкий рынок", - отметил он.

ТПП России заинтересовано в том, чтобы найти общий язык не только с бразильскими коллегами, но и в первую очередь с властями государства, пояснил Катырин. По его словам, важно понимать, каким образом - с точки зрения самой Бразилии - можно наладить двусторонние связи, чтобы они приносили взаимовыгодную экономическую пользу.

Товарооборот России и Бразилии в 2018 году, по данным ФТС, сократился по сравнению с 2017 годом на 3,6% и составил $5 млрд. При этом доля российского экспорта в нем выросла на 27,2%, до $2,6 млрд, а импорт сократился на 22,8%, до $2,4 млрд. Положительное сальдо для России составило $114,5 млн. В I квартале 2019 года товарооборот снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,9%.