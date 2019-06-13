"Абрау-Дюрсо" планирует открыть объекты гостеприимства в Краснодарском крае

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Производитель вина "Абрау-Дюрсо", уже строящий четырехзвездочный отель, рассматривает возможность открытия нескольких объектов гостеприимства в Краснодарском крае. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент компании Павел Титов.

"Пока мы занимаемся строительством одного отеля, но потенциально рассматриваем возможность открытия еще нескольких объектов гостеприимства", - сказал он.

По словам Титова, общий объем инвестиций, запланированный компанией на этот год, составляет около 2 млрд рублей, из которых половина будет направлена на совершенствование туристической инфраструктуры, включая отель в Абрау-Дюрсо. В принципе, мы уже создали там (в Абрау-Дюрсо - прим. ТАСС) туристический кластер, но строительство и расширение инфраструктуры позволит создать условия для того, чтобы туристы смогли приезжать к нам на большее количество дней", - пояснил он.

Он отметил, что в планы компании также входит открытие нескольких ресторанов, гостиницы и еще одного спа-комплекса. Помимо этого, "Абрау-Дюрсо" намерена направить усилия на организацию культурно-развлекательных мероприятий и досуговых локаций, добавил глава компании.

Ранее Титов сообщал, что строящийся отель планируется открыть к весне 2020 года, за счет чего компания планирует увеличить выручку в туристическом сегменте в несколько раз.

"Абрау-Дюрсо" - ведущий производитель игристых и тихих вин России, история компании отсчитывается с 1870 года. Продукция экспортируется в более чем 19 стран. Русский винный дом "Абрау-Дюрсо" представляет коллекции виноделен "Абрау-Дюрсо", "Лоза", "Усадьба Дивноморское", "Винодельня Ведерниковъ" и др.