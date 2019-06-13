Проект московской ТПП претендует на звание лучшего на Всемирном конгрессе торговых палат

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 июня. /ТАСС/. Проект московской ТПП "Бизнес-маркет" попал в число финалистов конкурса Всемирной федерации торговых палат (ВФТП) в номинации "Лучший нетрадиционный проект". Его презентация прошла в среду на Всемирном конгрессе торговых палат в Рио-де-Жанейро.

"Бизнес-маркет" - это международная электронная площадка деловых предложений, которая позволяет предпринимателям выдвигать собственные коммерческие предложения и знакомиться с предложениями других", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС президент московской ТПП, депутат Мосгордумы Владимир Платонов.

По его словам, изначально проект рассматривался как экспериментальный и был ограничен столичным регионом, однако его участники, убедившись в удобстве работы на площадке, вышли с инициативой расширения географии работы платформы. Сейчас, помимо российских регионов, к ней также подключились Казахстан, Белоруссия и Израиль. Участие в работе "Бизнес-маркета" для членов торгово-промышленных палат бесплатно.

Всего в конкурсной программе конкурса ВФТП участвовали 94 проекта, из которых 16 дошли до финальной стадии. В номинации "Лучший нетрадиционный проект", помимо российского, в финале также оказались заявки Австралии, Бразилии, Катара и Турции.

ВФТП с периодичностью раз в два года проводит всемирные конгрессы торговых палат поочередно на всех континентах мира. Мероприятие является наиболее масштабным и престижным международным форумом по линии торговых палат, в котором принимают участие делегации более чем из 100 стран мира, видные политические деятели, руководители ведущих международных экономических организаций, лидеры мирового бизнеса. За право провести конгресс 2023 года с Москвой поборются североирландский Белфаст и швейцарская Женева. Очередной Генсовет ВФТП пройдет в Москве 10-12 сентября 2019 года.