В Карелии планируют создать туристский кластер на Белом море

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 июня. /ТАСС/. Управление по туризму Карелии в сентябре 2019 года будет защищать в Ростуризме заявку на создание третьего в республике туристского кластера "Карельское Беломорье", сообщила в четверг ТАСС начальник регионального управления Екатерина Биктимирова.

"Мы в этом году будем защищать в Ростуризме заявку [на] "Карельское Беломорье". У нас была попытка сделать туркластер "Беломорские петроглифы", но, к сожалению, этот проект секвестрировали, а заявляться второй раз с тем же кластером мы не можем", - рассказала она.

В рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)" в Карелии должны были появиться два туркластера: республике утвердили проекты "Южная Карелия" и "Беломорские петроглифы", однако последний был секвестрирован Ростуризмом в процессе действия ФЦП.

В проект "Карельского Беломорья" вошли три территории республики из Арктической зоны (Кемский, Беломорский и Лоухский районы), а также Медвежьегорский и Сегежский районы. Власти региона уже получили семь заявок на сумму около 2 млрд рублей от инвесторов, которые готовы строить объекты для развития туристического потенциала северной части Карелии. По словам Биктимировой, в основном речь идет о строительстве разных форм мест размещения гостей. В Сегежском районе появится трехзвездочная гостиница, в Беломорском районе - туристский комплекс и палаточный кемпинг с местами для стоянок. Кроме того, в кластер войдет экскурсионный проект "Соль земли" Ольги Ягодиной, которая возрождает в Кемском районе старинные традиции поморского солеварения, а также проект "Чупинское Беломорье", которым займутся местные власти. Они планируют привлечь бизнес к строительству визит-центра и создать музей истории поселка Чупа. Поселок Рабочеостровск Кемского района вошел в проект с организацией пункта отправления судов на острова Соловецкого архипелага, а также строительством ресторана.

Предполагаемый объем бюджетных инвестиций в инфраструктуру нового туркластера составил 930 млн рублей. На эти средства планируется реконструкция дорог, строительство автостоянки, линий электропередач, гидротехнических сооружений, а также возведение моста. "Такие проекты дают старт для развития других проектов. Как только появился кластер "Южная Карелия", как грибы начали вырастать новые идеи. Это дает свой результат. Тот же запуск комфортабельного поезда "Ласточка" из Санкт-Петербурга в Сортавалу был бы невозможен, если бы не движение вокруг туризма в Приладожье", - отметила Биктимирова.

В Карелии уже существуют два туристских кластера - "Южная Карелия", куда территориально входят Сортавальский, Питкярантсткий и Лахденпохский районы, а также "Легенды Карелии", который создается в рамках федеральной программы Ростуризма на 2019-2025 годы.