"Ъ": грузовикам могут дифференцировать штрафы за перевес

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Правительство обдумывает возможность снижения минимальных штрафов за перевес грузовиков и дифференциации этих штрафов в зависимости от тяжести проступка, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на перечень поручений вице-премьера Максима Акимова по итогам совещания с "Опорой России".

Согласно перечню, Минтранс и Минэкономразвития совместно с "Опорой" должны до 1 августа разработать решения этих вопросов.

По словам вице-президента "Опоры России" Глеба Киндера, корректирующий коэффициент в 20% снял бы все недовольства бизнесменов. Также он уверен, что штрафы за первые нарушения должны быть существенно снижены - до нескольких тысяч рублей.

За незначительное правонарушение штраф должен быть не более 20-50 тыс. рублей, а за умышленный перегруз -"заградительный", полагает директор по взаимодействию с отраслевыми и инфраструктурными организациями ГК "Деловые линии" Александр Лашкевич. Он также отмечает, что водителя или собственника транспортного средства должны информировать не только по СМС, но и посредством информационных табло. Лашкевич полагает также, что должна быть площадка, где водитель или собственник сможет устранить нарушение. Кроме того, он считает актуальным получение транспортными компаниями карты весов.