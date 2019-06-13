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"Ъ": грузовикам могут дифференцировать штрафы за перевес

Проработать этот вопрос до 1 августа поручено Минтрансу и Минэкономразвития совместно с "Опорой России", сообщает издание

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Правительство обдумывает возможность снижения минимальных штрафов за перевес грузовиков и дифференциации этих штрафов в зависимости от тяжести проступка, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на перечень поручений вице-премьера Максима Акимова по итогам совещания с "Опорой России".

Согласно перечню, Минтранс и Минэкономразвития совместно с "Опорой" должны до 1 августа разработать решения этих вопросов.

По словам вице-президента "Опоры России" Глеба Киндера, корректирующий коэффициент в 20% снял бы все недовольства бизнесменов. Также он уверен, что штрафы за первые нарушения должны быть существенно снижены - до нескольких тысяч рублей.

За незначительное правонарушение штраф должен быть не более 20-50 тыс. рублей, а за умышленный перегруз -"заградительный", полагает директор по взаимодействию с отраслевыми и инфраструктурными организациями ГК "Деловые линии" Александр Лашкевич. Он также отмечает, что водителя или собственника транспортного средства должны информировать не только по СМС, но и посредством информационных табло. Лашкевич полагает также, что должна быть площадка, где водитель или собственник сможет устранить нарушение. Кроме того, он считает актуальным получение транспортными компаниями карты весов.

Теги
РоссияАкимов, Максим Алексеевич
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