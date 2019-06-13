Партия Медведчука требует от Зеленского принять меры для снижения тарифов на ЖКХ

КИЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус сделал ряд заявлений, демонстрирующих полное нежелание новой власти во главе с президентом Владимиром Зеленским принимать меры для снижения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, и в первую очередь снижения стоимости газа для населения. С такой оценкой выступила в четверг партия "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Откровенной пощечиной украинскому народу от новой власти стали слова Андрея Геруса : "Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о "Роттердам+", что это несправедливо, что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал", - отмечают оппозиционеры.

Как считают в "Оппозиционной платформе", "теперь каждому очевидно, что новая власть не собирается снижать тарифы на жилищно-коммунальные услуги, а значит, бороться с коррупцией при поставках газа на Украину. "И готова схему "Дюссельдорф+", использовавшуюся преступной властью Порошенко, заменить на другую - "ДюЗЕльдорф+" - и использовать уже в своих интересах", - с иронией отмечается в заявлении.

Оппозиционеры подчеркивают, что "это противоречит ожиданиям украинцев", напомнив, что опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) 9-14 апреля 2019 года, свидетельствует: "для 39,1% украинцев наиболее ожидаемый и самый главный шаг президента Зеленского уже в первые 100 дней его правления - это снижение коммунальных тарифов".

В "Оппозиционной платформе - За жизнь" также с удивлением восприняли заявления Геруса, который предложил председателю политсовета партии Виктору Медведчуку и сооснователю партии Юрию Бойко организовать компанию, купить газ у "Газпрома" и транспортировать его на Украину. "Очевидно, что новая власть может работать только по "схемам", зарабатывая для "себя, любимых", а не действуя в интересах людей. "Оппозиционная платформа - За жизнь" подчеркивает, что переговоры в Санкт-Петербурге о снижении цены на газ для населения проводились в интересах граждан Украины, а не ради коррупционных схем, вчера - имени Порошенко, а сегодня - Зеленского", - подчеркивается в заявлении.

Представители партии, сказано в документе, "в отличие от команды Зеленского, не рассматривают организацию бесперебойных поставок газа на Украину как источник получения прибыли". "Мы подчеркиваем, что заключение договора о прямых поставках газа с РФ и снижение цены для украинских граждан - первоочередная задача власти", - заявила "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Медвдечук 7 июня на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что новая власть на Украине должна обеспечить снижение цены газа, заключив контракты на его прямые поставки с "Газпромом". Со своей стороны Миллер подтвердил готовность начать переговоры по поставкам российского газа на Украину по цене на 25% ниже нынешней.

Ранее, 22 марта, в Москве состоялась встреча Юрия Бойко и Виктора Медведчука с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, в которой принял участие председатель правления "Газпрома" . На ней Алексей Миллер отметил "заоблачный уровень" цен на газ на Украине для конечного потребителя и указал, что новый контракт позволил бы снизить стоимость газа примерно на четверть.