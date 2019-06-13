Строительство нового здания кукольного театра в Пензе потребует до 800 млн рублей

ПЕНЗА, 13 июня. /ТАСС/. Стоимость строительства нового здания театра "Кукольный дом" в Пензе оценивается в 700-800 млн рублей. Об этом сообщил в четверг ТАСС заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

"После подготовки проектно-сметной документации начнется активная работа с Министерством культуры РФ по включению объекта в федеральные программы. Возможно, строительство будет осуществляться в рамках национального проекта "Культура". Ориентировочная стоимость работ составляет 700-800 млн рублей", - отметил Ягов.

Ранее сообщалось, что власти Пензенской области выделили 23 млн рублей на проектирование нового здания театра. Как пояснил собеседник агентства, оно будет располагаться в центре Пензы, под строительство определен участок в районе улиц Суворова, Плеханова и Октябрьской.

Театр "Кукольный дом" был создан в 1943 году, его коллектив является обладателем пяти премий "Золотая маска". С 1993 года в здании театра на улице Чкалова в Пензе проводится международный фестиваль театров кукол "Улитка". В октябре 2018 года художественный руководитель "Кукольного дома" Владимир Бирюков во время посещения театра губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым отметил, что учреждение культуры располагается в помещении, которое непригодно для проведения большого количества спектаклей. В апреле 2019 года в ходе рабочей встречи с министром культуры РФ Владимиром Мединским глава региона сообщил о подготовке проекта строительства нового здания театра.