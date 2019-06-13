Суд запретил Рожковой исполнять обязанности первого замглавы Нацбанка Украины

КИЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Барышевский районный суд Киевской области принял решение, которое запрещает Екатерине Рожковой исполнять обязанности первого заместителя главы правления Национального банка Украины (НБУ). Об этом сообщила в четверг пресс-служба НБУ, уточнив, что Нацбанк еще не получил данное решение.

"Согласно процессуальному кодексу решение суда подлежит исполнению немедленно, то есть сразу после получения. Однако пока что мы не получали и не присутствовали при вынесении любого постановления о запрете членам правления Национального банка осуществлять свои полномочия. Поэтому мы не можем утверждать, что информация о наличии соответствующего постановления соответствует действительности. Если это так, то Национальный банк обжалует его в предусмотренном законом порядке. Кроме того, Национальный банк готов изучить наличие признаков, которые могут свидетельствовать о неправосудности таких действий судьи, а следовательно и оснований для обращения с жалобой на действия судьи и обращения в правоохранительные органы", - заявил начальник управления претензионно-исковой деятельности юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

По информации НБУ, данное решение Барышевский райсуд принял 11 июня.

Накануне Барышевский райсуд принял решение о приостановке лицензии авиакомпании SkyUp. Министр инфраструктуры Владимир Омелян предположил, что за этим может стоять бизнесмен Игорь Коломойский, который связан с авиакомпанией МАУ.