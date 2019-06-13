ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт на июнь-август

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт в июне-августе 2019 года, говорится в сообщении службы.

"ФАС России не выявила факторов необоснованного резкого роста тарифов на перевозку пассажиров в плацкартных вагонах на июнь-август 2019 года по отношению к маю 2019 года. Основания для антимонопольного реагирования отсутствуют", - говорится в сообщении.

ФАС анализировала стоимость тарифов на направлениях Москва - Адлер; Москва - Смоленск; Москва - Псков; Москва - Казань; Екатеринбург - Тюмень; Москва - Калининград; Новосибирск - Томск; Москва - Вологда; Москва - Ростов-на-Дону; Москва - Ижевск; Москва - Ярославль; Москва - Санкт-Петербург за январь-июнь 2019 года.

Ранее газета "Известия" сообщала о том, что Общероссийское объединение пассажиров направило в Федеральную антимонопольную службу данные о подорожании билетов в плацкартные вагоны на летние месяцы на 65-100%. По информации издания, самый большой рост в июне-июле 2019 года по отношению к маю зафиксирован на направлениях Москва - Калининград, Москва - Адлер и Новосибирск - Томск. Тогда РЖД опровергла эту информацию.

Фактов ограничения предложения провозных емкостей как в целом по ФПК, так и в сегменте плацкартных вагонов, не выявлено, уточняется в сообщении. Спрос на этих направлениях за год увеличился на 3%: всего приобретено 12 млн билетов, 8 млн из них - в плацкарты.