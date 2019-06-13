Ростех создал линейку компьютеров на базе российских процессоров

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех" разработал и вывел на рынок промышленные компьютеры и модули на базе процессоров "Эльбрус" и МЦСТ-R. Линейка инновационного оборудования предназначена для систем управления производственными процессами на предприятиях. Применение российской элементной базы позволяет использовать новую технику на объектах с высокими требованиями к информационной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

Проект реализован институтом электронных управляющих машин им. И.С. Брука (входит в концерн "Автоматика") при софинансировании Министерства промышленности и торговли РФ. Линейка включает в себя шесть промышленных компьютеров и модулей различного форм-фактора и степени защищенности.

Компьютеры выполнены сразу на двух российских архитектурах микропроцессоров: "Эльбрус" и МЦСТ-R. Оборудование предназначено для создания автоматизированных систем управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности, а также энергетики и транспортной инфраструктуры.

"Предприятия Ростеха имеют большой опыт проектирования и внедрения собственных решений в таких ответственных отраслях, как атомная энергетика, метрополитен, железнодорожный транспорт. Основное отличие наших IT-систем заключается в высоком уровне информационной безопасности. Именно поэтому новая линейка промышленных компьютеров может использоваться на предприятиях, где к этой характеристике предъявляются повышенные требования. Уверен, наши продукты станут основой для построения надежной и полностью отечественной критической цифровой инфраструктуры", - отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Компьютер ПК-2 использует микропроцессор "Эльбрус-1С+" со встроенным графическим контроллером. Модель выполнена в ударопрочном, защищенном от пыли и влаги корпусе с кондуктивным отводом тепла от всех элементов системы. Отсутствие подвижных частей и вентиляторов увеличивает срок службы оборудования и упрощает его обслуживание. В аналогичном корпусе со степенью защиты IP-65 выполнен промышленный компьютер ПК-1 на базе микропроцессора МЦСТ R1000. Модель ПК-3 с микропроцессором "Эльбрус-1С+" выпускается в безвентиляторном корпусе и предназначена для применения внутри помещений.

Все три модификации могут применяться в качестве управляющих вычислительных комплексов верхнего и среднего уровней, шлюзов передачи данных, для оснащения рабочих мест операторов и диспетчеров.