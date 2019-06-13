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Санация на финансовом рынке

"Дыра" в капитале московского "Тройка-Д Банка" составила 3,87 млрд рублей

По оценке временной администрации, обязательства банка достигают 8,98 млрд рублей

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) московского "Тройка-Д Банка", у которого ранее ЦБ РФ отозвал лицензию, составил почти 3,87 млрд рублей, говорится в материалах регулятора.

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В частности, оценка, проведенная временной администрацией банка, показала, что активы организации составляют около 5,11 млрд рублей. В то же время обязательства банка достигают 8,98 млрд рублей.

"Тройка-Д Банк" лишился лицензии 17 апреля 2019 года за нарушения "антиотмывочного" законодательства. Кроме того, банк систематически занижал величину необходимых к формированию резервов и завышал стоимость своего имущества.

По величине активов "Тройка-Д Банк" занимал на 1 апреля 2019 года 185-е место в банковской системе России.

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